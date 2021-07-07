Манчини: Италия заслужила выход в финал Евро-2020

Главный тренер сборной оценил игру против Испании в полуфинале турнира.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что команда заслужила быть в финале чемпионата Европы по футболу. В игре с Испанией спортсмены одержали победу с результатом 4:2. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, поэтому судьба футболистов решалась серией пенальти. На пресс-конференции УЕФА Манчини оценил проведенную игру и выход сборной в финал соревнования.

Мы хотели выйти в финал, мало кто верил в нас до начала турнира. Сборная Испании - отличная команда, пенальти - это лотерея. Сборная Испании удивила нас на старте матча, начав игру без нападающих. Однако у нас потрясающая команда. Все хотят победить и сделать что-то особенное. Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии

Специалист напомнил, что иногда в играх приходится терпеть, но он уверен, что на Евро-2020 итальянцы заслуженно вышли вы финал. При этом он отметил, что сражение с испанцами было непростым, но футболисты знали, что так и будет.

Напомним, что финальный матч состоится 11 июля в Лондоне. Он запланирован на 22 часа (по московскому времени). Италия выступит против победителя второго полуфинала. Команда определится вечером 7 июля, когда на стадионе "Уэмбли" сыграют сборные Великобритании и Дании.

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020.

Видео: медиацентр UEFA