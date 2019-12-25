Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный перенос Евро-2020

17 марта на совещании УЕФА будет решена судьба ближайших турниров.

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини в интервью Football Italia поделился своим мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой могут отменить чемпионат Европы.

"Мы должны оставить игроков дома и ждать вторника, чтобы понять, примет ли УЕФА решение о переносе турнира. Проблемы, с которыми столкнулась Италия в последние 15 дней, возникли и в других странах. Не знаю, чем все это кончится. Но есть куда более важные вещи, чем Евро-2020. Если УЕФА решит отложить турнир, мы сможем победить даже через год. Самое главное - это здоровье людей и то, что мы все сможем вернуться на стадионы и наслаждаться жизнью" - сказал Манчини.

По итогам квалификации на чемпионат Европы сборная Италии выиграла все 10 матчей в группе. Такого же результата добилась сборная Бельгии.

Напомним, что 17 марта УЕФА проведет совещание, на котором примет решение о возможном переносе Евро-2020. По слухам, турнир могут провести в декабре этого года.

Ранее стало известно, что будет рассмотрен вариант проведения "финала четырех" в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Фото: UEFA.com