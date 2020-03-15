УЕФА может провести "финал четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы

Этот вариант будет выставлен на голосование во вторник.

Как сообщает испанское издание As, УЕФА может рассмотреть вариант с форматом "финала четырех" для Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Согласно этому формату, четыре клуба, которые дойдут до полуфинала, будут бороться за титул в полуфиналах в одном матче и в финале. Все три встречи пройдут в одном городе. Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен состояться в Стамбуле, финал Лиги Европы - в Гданьске.

Идею предложил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти. По его мнению, вариант с "финалом четырех" выглядит осуществимым, поскольку на данный момент никто не знает, когда в Европе прекратится пандемия коронавируса.

Напомним, 13 марта плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы были прерваны на стадии 1/8 финала.

Ранее мы писали о том, что УЕФА проведет общее собрание 17-го марта, на котором примет решение о переносе всех ближайших турниров. Проект "финала четырех" также будет выставлен на голосование.

Фото: Официальный сайт УЕФА

Видео: Youtube/UEFA