Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
"Это г**но полное": петербургский журналист запустил на YouTube шоу про футбол
Сегодня, 13:19
0
nadiputintseva
135

"Это г**но полное": петербургский журналист запустил на YouTube шоу про футбол

0
 
 

Первая передача вышла в пятницу 13 апреля.

Футбольный комментатор Федор Погорелов на своем YouTube канале начал вести программу про футбол под провокационным названием "Это говно полное".

Первый выпуск шоу петербургского журналиста, известного с футбольной передачи про футбол на "Пятом канале" вышел в пятницу, 13 апреля. К себе в гости он пригласил радиоведущего Алексея Петровского, с которым обсудил клуб "Зенит" и тренера Роберто Манчини.

Стоит отметить, что брат Федора Погорелова, Максим Погорелов, в прошлом был одним из руководителей российского футбола и соратником Фурсенко. Также Федор Погорелов работал в журнале "PROспорт" и журналистом "Зенита".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Роберто Манчини заявил, что не потребует неустойки от "Зенита" в случае увольнения.

Фото: YouTube / Грустная передача о футболе

Теги: новости спб , новости спорта , футбол , это говно полное шоу
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5