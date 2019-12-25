В Петербурге женщина за рулем Hyundai сбила 86-летнюю пенсионерку

Теперь петербурженку ждет суд.

Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы. Ее обвинили по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следствие установило, что днём 18 марта 2026 года женщина, управлявшая автомобилем "Hyundai", допустила грубое нарушение ПДД в поселке Песочный. Инцидент произошел возле на улице Ленинградская возле дома 68А.

Водитель выехала на встречную полосу и начала двигаться задним ходом, не убедившись в безопасности маневра. В результате произошел наезд на пешехода. В ДТП пострадала 86‑летняя женщина — ей причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в Сестрорецкий районный суд.

Ранее мы сообщали, что в Колпино автобус наехал на 87-летнюю пенсионерку на остановке.

Фото: Piter.TV