NASA представило карту, на которой можно отслеживать астероиды

Eyes оn Asteroids представил из себя обновленную версию Sentry.

Американское национальное агентство по исследованию космического пространства и аэронавтике представило карту, на которой можно отслеживать астероиды. Приложение NASA дает возможность изучать обнаруженные в космосе небесные тела. На сайте также приведена полная информация об известных объектах. Там же указано, как близко ни способны подлететь к нашей планете.

Мы сделали Eyes оn Asteroids максимально удобным для пользователя. Например, выберите „Наблюдение за астероидами", чтобы увидеть пять приближающихся к Земле астероидов. Джейсон Крейг, технический продюсер проекта

Таким образом специалисты NASA улучшили собственную программу Sentry 2002 года для мониторинга. Проект позволил зафиксировать 28 000 астероидов, находящихся около Земли. Некоторые из объектов достигали 140 метров в диаметре. Сейчас механизм более точно оценивает риски столкновения тел с планетой. В модернизированной версии ученые учли эффект Ярковского, при котором у астероидов появляется слабый реактивный импульс.

NASA создало видео о том, что ожидает человечество на других планетах.

Фото и видео: www.nasa.gov