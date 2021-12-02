Американцы поделились надеждами о будущем космического туризма.

Американское национальное агентство по исследованию космического пространства и аэронавтике NASA создало видео о том, что ожидает человечество на других планетах. Эксперты спрогнозировали, какое будущее ждет отрасль космического туризма. Для этого они проанализировали опыт уже проведенных миссий. В кадре презентованы моменты с полетами людей по Солнечной Системе, а также - до экзопланет.

Наши роботы-исследователи путешествовали по нашей Солнечной системе, но Луна пока единственное место за пределами Земли, где побывали люди. авторы ролика

На кадрах показано, как парашютист прыгает к огромной суперземле. Другая семья находится космическом корабле, из которого наблюдает за выбросом водяных гейзеров ледяной луны Энцелад. При этом в NASA не стали уточнять, к какому году для человечества станут возможны подобные путешествия. Пользователи YouTube оценили качество графики видео, а также вдохновляющий посыл.

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Фото и видео: YouTube / NASA Goddard

