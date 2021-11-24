NASA проверяет технологию защиты Земли от астероидов.

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с зондом-камикадзе DRAT. Трансляция мероприятия велась на официальном канале NASA (американского Национального агентства по исследованию космического пространства и аэронавтике). Известно, что аппарат должен будет специально врезаться в астероид ради проверки технологии возможной защиты планеты от столкновения с небесными телами.

Старт многоразовой ракеты был дан в 09:21 утра по московскому времени с космодрома Ванденберг. Американская компания-оператор SpaceX накануне пояснила в социальных сетях о том, что данная миссия станет первой межпланетной для NASA. В запуске используется уже дважды летавшая на орбиту земли первая ступень ракеты Falcon 9.

Известно, что дрон должен столкнуться с небольшим по размеру околоземным астероидом Диморф (в диаметре - 150 метров), который вращается вокруг более крупного астероида Дидима. Объекты ударятся друг о друга примерно через десять месяцев.

Самая дешевая в мире ракета впервые достигла околоземной орбиты.

Фото и видео: YouTube / NASASpaceflight