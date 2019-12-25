Для ракеты Rocket запуск стал первым успешным.

Самая дешевая в мире ракета впервые достигла околоземной орбиты. Об этом сообщил в социальной сети Twitter редактор издания NASASpaceFlight.com Крис Беринг. Чиновник заметил, что говорит о сверхлегком носителе Rocket, разработанной американской компанией Astra. Ракета помогает выводить в космическое пространство небольшую полезную нагрузку.

Известно, что ракета была запущена 20 ноября в 09:04 по московскому времени с пускового комплекса Кадьяк, находящемся в штате Аляска. Верхняя ступень ракеты, имеющая неотделяемый макет полезной нагрузки, успешно оказалась в космосе. Она полетела на орбиту с высотой в 500 километров.

Данный запуск стал четвертым по счету, но первым успешным для проекта компании Astra.

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