Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Gaofen-11-03

Эксперты объяснили, как будут использовать космический аппарат.

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-11-03. Об этом рассказали представители государственной корпорации аэрокосмической науки и техники. Известно, что аппаратура будет выполнять задачи для развития городского и сельского хозяйства. В CASC также пояснили, что спутник будет применяться при осуществлении землемерных работ, создании дорог, а также для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Запуск ракеты-носителя CZ-4B ("Чанчжэн-4-бэ") был осуществлен в 09:51 по местному времени (в 04:51 по московскому времени) с территории космодрома Тайюань. Он находится в северной провинции Шаньси. Запуск стал 397-м по счету для носителей данной серии ракет.

Напомним, что Китай активно развивает национальную космическую программу. Китайские ученые параллельно осуществляют проект по исследованию астероидов и Марса, а также отправки миссии на Луну. На орбите ведется строительство собственной станции КНР. Она начнет работу в 2022 году.

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