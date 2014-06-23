Захарова оценила реакцию США на испытания России в космосе

В МИД РФ напомнили, что Москва не создала угрозы в космическом пространстве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала американскую реакцию на испытания Минобороны РФ в космосе. Чиновница заметила, что МИД сожалеет о реакции США, данной на тестирование противоспутниковый системы. Она напомнила, что Вашингтон сам создаёт риски в космическом пространстве. Своей позицией спикер поделилась в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live".

Мы с сожалением наблюдали за всем тем, что происходило в США, и напоминали нашим американским партнёрам, что именно Вашингтон - и не сейчас, а ещё с 1950-х годов - проводит чёткий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Россия провела испытания и успешно ликвидировала недействующий спутник "Целина-Д". Операция проводилась в соответствии с международными обязательствами России по Договору о космосе 1967 года. Захарова заметила, что испытания РФ не были направлены против какой-либо страны, а образовавшиеся на орбите обломки от аппарата не создали угрозу ни для Земли, ни для работы МКС. Обвинения Запада в Москве считают следствием невозможности сохранения давления на страну.

Захарова: РФ ждет реакцию Европы на публикацию переписки Лаврова с западными коллегами.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

