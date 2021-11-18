Ллойд Остин оценил тестирование российского оружия в космосе и движение войск у границы с Украиной.

Глава Пентагона заявил о "беспокоящем поведении" России. Об этом Ллойд Остин заявил журналистам на брифинге в американском оборонном ведомстве. Чиновник уточнил, что Вашингтон не знает о целях московского руководства из-за перемещений боевых соединений на государственной границе с Украиной.

Мы не знаем наверняка, какой замысел преследует. Но эти передвижения, определенно, привлекают наше внимание, и я призываю РФ быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения минских соглашений. Ллойд Остин, глава Пентагона

Министр напомнил, что США следит за поведением России, которое вызывает у Пентагона беспокойство. К этому также относятся действия, связанные с недавним испытанием в космическом пространстве Минобороной РФ вооружения. В рамках мероприятия военные ликвидировали недействующий российский аппарат на околоземной орбите.

Минобороны РФ опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника и МКС.

Фото и видео: Youtube/NowThis News