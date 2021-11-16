Минобороны РФ опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника и МКС

На опубликованных кадров показано, что обломки не угрожают станции.

Минобороны России опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника "Целина-Д" и орбиту Международной космической станции (МКС).

В пресс-службе ведомства отметили, что на опубликованных кадрах хорошо видно движение обломком с разным наклонением и в разных плоскостях. Таким образом, они не угрожают МКС, которая находится ниже места движения объектов.

Также в Минобороны уточнили, что отечественная система контроля космического пространства следит за каждым витком всех появляющихся объектов.

Ранее Минобороны РФ подтвердило поражение спутника на орбите

Видео: Минобороны России