Минобороны РФ опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника и МКС

Минобороны России опубликовало видео движения обломков уничтоженного спутника "Целина-Д" и орбиту Международной космической станции (МКС).
В пресс-службе ведомства отметили, что на опубликованных кадрах хорошо видно движение обломком с разным наклонением и в разных плоскостях. Таким образом, они не угрожают МКС, которая находится ниже места движения объектов.
Также в Минобороны уточнили, что отечественная система контроля космического пространства следит за каждым витком всех появляющихся объектов.
Ранее Минобороны РФ подтвердило поражение спутника на орбите
Видео: Минобороны России
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