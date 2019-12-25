Минобороны РФ подтвердило поражение спутника на орбите

Испытания противоспутниковой ракеты состоялись 15 ноября.

Министерство обороны России подтвердило проведение испытаний, в ходе которых был поражен недействующий отечественный космический аппарат. Об этом пишет РБК.

По данным ведомства, испытания состоялись накануне. Отмечается, что образовавшиеся обломки не представляют угрозы для Международной космической станции и других аппаратов, которые находятся в настоящее время орбите.

15 ноября Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года. из заявления Минобороны РФ

В оборонном ведомстве подчеркнули, что фрагменты спутника были внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до прекращения их существования.

Напомним, 15 ноября возле Международной космической станции несколько раз пролетал космический мусор. Столкновения с МКС не произошло. Находящиеся на борту станции космонавты укрывались в кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon.

После произошедшего глава Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что космический мусор является обломками спутника "Космос-1408", который Россия уничтожила в ходе испытания противоспутниковой ракеты. По его словам, своими действиями РФ создала угрозу спутникам и другим космическим аппаратам других государств на десять лет.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал лицемерием обвинения американцев об испытании Россией вооружений в космосе.

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