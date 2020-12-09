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Лавров назвал лицемерием обвинения США об испытании Россией вооружений в космосе

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Глава МИД РФ оценил данные об испытании Москвой оружия около МКС.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал лицемерием обвинения американцев об испытании Россией вооружений в космосе. Такое мнение чиновник высказал в рамках пресс-конференции. Дипломат призвал Вашингтон перестать придумывать отговорки, а представить собственную конкретную и аргументированную позицию по вопросу прекращения гонки вооружений.

Мы бы предпочли, чтобы США вместо голословных обвинений все-таки конкретно сели за стол переговоров и обсудили свои озабоченности в связи с тем договором, который Россия и Китай предлагают.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заметил, что никаких фактов в подтверждение тому, что Москва создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства и МКС, на данный момент у обвинителей нет. Россия призывает США разработать определенные универсальные нормы для освоения космического пространства.

Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА.

Фото и видео: МИД России

Теги: космос, лицемерие, мид, сергей лавров
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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