Лавров призвал ускорить сертификацию "Спутника V" в ВОЗ и ЕМА

Глава МИД раскрыл подробности о процессе признания отечественной вакцины от ковида в мире.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва ожидает завершения процедур сертификации российской вакцины от COVID "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения и Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Чиновник призвал международные профильные структуры быстрее принять решение, так как искусственных препятствий этому процессу нет.

Пока тут большого прогресса не достигнуто. Мы ожидаем завершения соответствующих процедур ВОЗ и ЕМА. Задают дополнительные вопросы, наши соответствующие учреждения на эти вопросы отвечают. Но, конечно же, хотелось бы этот процесс ускорить. Сергей Лавров, глава МИД РФ

РФПИ ожидает одобрения ВОЗ вакцины "Спутник V" к концу 2021 года.

Фото и видео: МИД России