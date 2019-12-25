РФПИ ожидает одобрения ВОЗ вакцины "Спутник V" к концу 2021 года

Кирилл Дмитриев рассказал о ситуации журналистам Bloomberg TV.

РФПИ ожидает одобрения Всемирной организацией здравоохранения вакцины "Спутник V" к концу 2021 года. Такое мнение журналистам телеканала Bloomberg TV высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Мы поддерживаем диалог с ВОЗ. За этот процесс отвечает Министерство здравоохранения. Мы ожидаем одобрения к концу года. Вакцины спасают жизни и являются основополагающим решением проблемы с ковидом. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

По мнению специалиста, Москва успешно использует препарат для профилактики коронавируса. В этом вопросе Дмитриев считает, что важным фактором является то, что пациенты не жалуются на безопасность вакцины, а также ее действенность. В прививании населения эксперт видит решение проблемы пандемии ковида.

The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт".

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