Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо станции

Космически мусор, который мог столкнуться с Международной космической станцией, пролете мимо. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА, пишет "РИА Новости".
Столкновение ожидалось около 10:06 по московскому времени, однако этого не произошло. Отмечается, что космический мусор может сблизиться с МКС снова.
Ориентировочное время следующего пролета – 11.38 и 11.44.
из переговоров космонавтов
Экипаж российского корабля "Союз МС-19" укрылся на время первого предполагаемого столкновения с космическим мусора в служебном модуле МКС. После этого им разрешили вернуться обратно.
Ранее Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС.
Фото: Pixabay.com
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