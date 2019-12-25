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Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо станции
Сегодня, 11:06
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Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо станции

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Следующее прохождение мусора мимо МКС ожидается в промежутке между 11:38 и 11:44 мск.

Космически мусор, который мог столкнуться с Международной космической станцией, пролете мимо. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА, пишет "РИА Новости".

Столкновение ожидалось около 10:06 по московскому времени, однако этого не произошло. Отмечается, что космический мусор может сблизиться с МКС снова.

Ориентировочное время следующего пролета – 11.38 и 11.44.

из переговоров космонавтов

Экипаж российского корабля "Союз МС-19" укрылся на время первого предполагаемого столкновения с космическим мусора в служебном модуле МКС. После этого им разрешили вернуться обратно.  

Ранее Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС.

Фото: Pixabay.com

Теги: космический мусор, мкс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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