Угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо станции

Следующее прохождение мусора мимо МКС ожидается в промежутке между 11:38 и 11:44 мск.

Космически мусор, который мог столкнуться с Международной космической станцией, пролете мимо. Это следует из переговоров космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА, пишет "РИА Новости".

Столкновение ожидалось около 10:06 по московскому времени, однако этого не произошло. Отмечается, что космический мусор может сблизиться с МКС снова.

Ориентировочное время следующего пролета – 11.38 и 11.44. из переговоров космонавтов

Экипаж российского корабля "Союз МС-19" укрылся на время первого предполагаемого столкновения с космическим мусора в служебном модуле МКС. После этого им разрешили вернуться обратно.

Ранее Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС.

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