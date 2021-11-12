Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к МКС

Crew Dragon доставил на орбитальную станцию четырех астронавтов.

Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станции. Трансляция операции велась на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Известно, что на борту космического корабля, созданного компанией SpaceX, находятся четыре астронавта.

Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 18:27 вечера 11 ноября по времени восточного побережья США (в 02:27 утра 12 ноября по московскому времени). Уже к 18:32 (02:32) ведущий мероприятия подтвердил пользователям Сети об успешной стыковке корабля с МКС. Процесс проводился в автоматическом режиме.

Напомним, что данный полет к МКС стал четвертым пилотируемым по счету для Crew Dragon к МКС. Первый старт был дан NASA 30 мая 2020 года, второй - 15 ноября 2020 года, третий - 23 апреля 2021 года.

США планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в 2025 году.

Фото и видео: NASA