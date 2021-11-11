Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

Компания SpaceX отправила в космос четырех астронавтов.

Американская компания SpaceX запустила в космос Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. пилотируемый корабль стартовал к Международной космической станции. Трансляцию мероприятия вели представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Известно, что ракета-носитель Falcon 9 взлетела с космодрома на мысе Канаверал, расположенного в штате Флорида, в 21:04 вечера 10 ноября по времени восточного побережья (в 05:04 по московскому времени, утром 11 ноября).

Космический корабль доставит на орбитальную станцию экипаж в составе четырех человек. На МКС отправились американцы Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер. Они будут на МКС около полугода.

Напомним, что первая ступень ракеты была посажена на плавучую платформу в Атлантическом океане спустя девять минут после запуска. Через 12 минут после старта корабль был выведен на околоземную орбиту. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 19:10 по местному времени ( в 03:10 часов утра 12 ноября по московскому времени).

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Фото и видео: Youtube/SpaceX