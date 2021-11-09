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Япония запустила ракету Epsilon с вьетнамским спутником NanoDragon

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Ракета также вывела на орбиту Земли еще восемь аппаратов.

Япония запустила ракету Epsilon с вьетнамским спутником NanoDragon. Об этом сообщили представители пресс-службы Японского агентства аэрокомических исследований (JAXA). Утром 9 ноября страна осуществила запуск носителя с девятью космическими аппаратами. Объекты направились в космос на пять минут позже запланированного времени. Это произошло в целях безопасности. Иностранцы произвели корректировку времени для того, чтобы не помешать возвращению на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon от американской компании SpaceX. В настоящее время ракета Epsilon-5 успешно вывела на околоземную орбиту спутники.

Старт для ракеты-носителя должен был произойти с территории японского космодрома  Утиноура в префектуре Кагосима еще 1 октября. Его отложили по техническим проблемам, связанным с радиолокационным оборудованием, а также неблагоприятными погодными условиями.

Известно, что Epsilon-5 вывела на орбиту кроме вьетнамского спутника еще восемь японских устройств. В их числе - аппарат от компании Mitsubishi Heavy Industries.

Фото и видео: Youtube/SciNews

Теги: epsilon, jaxa, nanodragon, вьетнам, космос, япония
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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