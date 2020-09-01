Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике

Экипаж вернулся из полугодовой миссии на МКС.

Корабль Crew Dragon приводнился в водах Атлантического океана. Таким образом комический аппарат от американской компании SpaceX доставил за Землю экипаж миссии, который находился на орбитальной станции полгода. На борту космического корабля находились астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также французский представитель Тома Песке и японец Акихико Хосиде. Ранее Crew Dragon начал свое возвращение с кругового облета Международной космической станции. В это время астронавты занимались детальной съемкой поверхности станции. Этого задания специалисты не выполняли с 2011 года.

Вернувшийся домой экипаж находился в космосе с апреля текущего года. Астронавтов на МКС сменят американцы Том Маршберн, Раджи Чари, Кайла Бэррон и немецкий представитель Маттиас Маурер. Сейчас на МКС также находятся американец Марк Ванде Хай и российские космонавты Антон Шкaплеров и Петр Дубров.

Состояние Илона Маска превысило 250 млрд долларов.

Фото и видео: Twitter / @SpaceX

YouTube / NASA