Состояние Илона Маска превысило 250 млрд долларов

Второе место в рейтинге занимает Джефф Безос с состоянием 193 млрд долларов.

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки выросло на 3,9 млрд долларов из-за роста стоимости акций производителя электромобилей. Так, состояние бизнесмена превысило 250 млрд долларов. Такие данные указываются в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Согласно данным BBI, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса составляет 193 млрд долларов. Таким образом Илон Маск вышел на первую строчку рейтинга.

Рыночная капитализация Tesla достигла 1 трлн долларов из-за новостей о заключении с сервисом аренды автомобилей Hertz контракта на поставку 100 тыс. машин.

Фото: NASA