Состояние Илона Маска превысило 250 млрд долларов

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска за сутки выросло на 3,9 млрд долларов из-за роста стоимости акций производителя электромобилей. Так, состояние бизнесмена превысило 250 млрд долларов. Такие данные указываются в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Согласно данным BBI, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса составляет 193 млрд долларов. Таким образом Илон Маск вышел на первую строчку рейтинга.
Рыночная капитализация Tesla достигла 1 трлн долларов из-за новостей о заключении с сервисом аренды автомобилей Hertz контракта на поставку 100 тыс. машин.
Фото: NASA
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