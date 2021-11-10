Билл Нельсон рассказал о о проведении миссии "Артемида".

США планируют обеспечить возвращение своих астронавтов на Луну в 2025 году. Такое заявление во время брифинга с журналистами сделал глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Билл Нельсон дал комментарий по поводу реализации миссии "Артемида" (Artemis).

Миссия "Артемида - 2", которая является первой пилотируемой миссией, должна будет потенциально иметь в качестве даты запуска май 2024 года. Это, вероятно, отсрочило первую высадку человека на Луну как минимум до 2025 года. Билл Нельсон, глава NASA

Эксперт напомнил, что перед пилотируемой высадкой на спутнике Земли NASA должна провести непилотируемую посадку на небесное тело.

Корабль Crew Dragon приводнился в Атлантике.

Видео: YouTube / NASA Video