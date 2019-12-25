Ученые пытаются объяснить странные узоры в Сибири.

NASA обнаружило загадочные полосы на спутниковых снимках России. Фотографии опубликованы на официальном сайте национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства. Известно, что снимки сделаны на северо-востоке Сибири в арктической зоне РФ. Ученым изображения предоставил аппарат Landsat 8.

На кадрах видна местность, которая расположена по обеим сторонам реки Марья. На снимках четко зафиксированы полосы. Они более смазаны на крутых склонах и более широкие на пологих территориях. Особенность рельефа видна в любое время года, но особенно четко выражена в зимний период.

Сейчас одна из гипотез говорит о том, что так как район в Центрально-Сибирском плато 90 процентов времени покрыт вечной мерзлотой, находясь в пределах полярного круга, то участки почвы могут образовывать странные узоры за счет того, что часто замерзают, затем тают, и повторно мерзнут. В этом случае слои почвы могут раскалываться и перемешиваться вертикально. Над ними могут прорастать тундровые растения.

Зимой участки из-за снега становятся светлее, а полосы по краям "исчезают" за счет накопления осадка, вызванного эрозией.

Солнечный зонд Parker снял уникальное явление на Венере.

Фото: NASA