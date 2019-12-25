Мурашко: РФ получила индийский штамм коронавируса

Российские вирусологи запросили его для изучения 29 апреля.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российские ученые получили индийский штамм COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости".

По его словам, вирусологи запросили образец мутации 29 апреля. Его изучением занимается научный центр "Вектор".

Напомним, разработчики вакцин уверяют, что все существующие на данный момент российские препараты от COVID-19 защищают как от ранее выявленных штаммов, так и от нового индийского. По их словам, вирус должен очень сильно мутировать, чтобы вакцины перестали быть эффективными.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о формировании двух "российских" мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о наличии сибирского и северо-западного варианта штамма.

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