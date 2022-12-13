В Петербурге затянулся поиск подрядчика для строительства мукомольного комбината

Заявки были отклонены второй раз из-за жалобы в адрес заказчика. Цена контракта при этом поднялась с 69,4 млн до 154,2 млн рублей.

Все заявки на тендер, объявленный ГКУ "Дирекция по сопровождению промышленных проектов" по проектированию строительства мукомольного комплекса на проспекте Обуховской обороны, снова были отменены. Решение о приостановке определения поставщика приняло городское УФАС. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, ООО "Т.М.А." не согласна с причинами отклонения.

Напомним, планы на строительство предприятия в Петербурге появились ещё в конце августа 2021 года. Ещё через год тендер был объявлен повторно: в техническом задании по-прежнему указывалась требуемая мощность комбината (900 т в сутки). На нём планируется производить пшеничную и ржаную муку разных сортов, а также манную крупу, отруби и корма. За 1,5 года начальная цена контракта поднялась с 69,4 млн до 154,2 млн рублей.



Как вяснилось 6 декабря, компания ООО "Т.М.А." осталась недовольной нарушениями в части закона о контрактной системе впри оценке потенциальных участников. Петербургское УФАС вынесла заказчику предписание с требованием исправить правила, однако в начале 2023 года все заявки снова отклонили.

Ранее мы сообщили о том, что мониторинг парковочных зон в Петербурге оценили в 262 млн рублей.

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