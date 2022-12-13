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Мониторинг парковочных зон в Петербурге оценили в 262 млн рублей
Сегодня, 14:33
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Мониторинг парковочных зон в Петербурге оценили в 262 млн рублей

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Для этих целей "Городской центр управления парковками Петербурга" ищет арендодателя, который может предоставить легковые автомобили.

ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" объявило сразу 7 тендеров на аренду легковых автомобилей с экипажем, которые будут осуществлять мониторинг парковочных зон в Северной столице. В общей сложности на эти цели будет выделено 262,3 млн рублей.

Почти 40 млн рублей направят на поставу машин в Адмиралтейский и Сенной округа, 39,4 млн – в округа "Коломна" и "Екатерингофский". По 39млн рублей выделят на обеспечение мониторинга в округах "Лиговка-Ямская", "Владимирский округ"; "Дворцовый округ" и "Муниципальный округ №78"; "Семеновский" и "Измайловское", а также "Смольнинское". Наконец, 27,3 млн рублей  получит Литейный округ. Услуги нужно оказать в период с 6 февраля 2023 года и 29 января 2024 года.

Подать заявки  на участие в электронном аукционе можно будет до 25 января. 

Ранее мы сообщили о том, что петербургский "Манеж" ищет подрядчика для подготовки выставки о русском балете.

Фото: СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" 

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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