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Петербургский "Манеж" ищет подрядчика для подготовки выставки о русском балете
Сегодня, 14:57
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Петербургский "Манеж" ищет подрядчика для подготовки выставки о русском балете

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Экспозиция будет доступна с 15 февраля по 21 мая 2023 года.

ГБУК Центральный выставочный зал "Манеж" ищет организатора выставки "Первая позиция. Русский балет", которая откроется в Северной столице уже в феврале. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей.

От будущего исполнителя потребуется подготовить аудиоконтент выставки, к созданию которого необходимо привлечь ведущих артистов страны. Также подрядчик будет отвечать за подготовку полиграфических материалов и монтаж экспозиции. Кроме того, он возьмёт на себя часть важных организационных моментов, например, проведение церемони открытия, продвижение события в соцсетях и с помощью наружной рекламы. 

Отметим, что выставку посвятят 300-летию российского балета.  Она открыта в "Манеже" с 15 февраля по 21 мая 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 20 января. 

Ранее мы сообщили о том, что на благоустройство МО Приморского района могут потратить 123 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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