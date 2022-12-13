Петербургский "Манеж" ищет подрядчика для подготовки выставки о русском балете

Экспозиция будет доступна с 15 февраля по 21 мая 2023 года.

ГБУК Центральный выставочный зал "Манеж" ищет организатора выставки "Первая позиция. Русский балет", которая откроется в Северной столице уже в феврале. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей.

От будущего исполнителя потребуется подготовить аудиоконтент выставки, к созданию которого необходимо привлечь ведущих артистов страны. Также подрядчик будет отвечать за подготовку полиграфических материалов и монтаж экспозиции. Кроме того, он возьмёт на себя часть важных организационных моментов, например, проведение церемони открытия, продвижение события в соцсетях и с помощью наружной рекламы.

Отметим, что выставку посвятят 300-летию российского балета. Она открыта в "Манеже" с 15 февраля по 21 мая 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 20 января.

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Фото: Piter.TV