На благоустройство МО Приморского района могут потратить 123 млн рублей

Работы пройдут по обе стороны Лыжного переулка.

Администрация "МО №65" Приморского района Петербурга объявила тендер на благоустройство территории в районе Лыжного переулка. Как выяснил Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составляет 123 млн рублей.

Подрядчику необходимо будет провести ремонт дорог и проездов, а также тротуаров, мощения, и полностью заменить бортовые камни. Далее на участке пройдёт ямочный ремонт, восстановление газона, установка детских и спортивных площадок.

Завершить работы необходимо до 1 ноября 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 30 января.

Ранее мы сообщили о том, что на дорожную разметку во всех районах Ленобласти могут выделить полмиллиона рублей.

Фото: Piter.TV