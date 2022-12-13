  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На дорожную разметку во всех районах Ленобласти могут выделить полмиллиона рублей
Сегодня, 14:47
172
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На дорожную разметку во всех районах Ленобласти могут выделить полмиллиона рублей

0 0

Самые дорогие работы пройдут в Выборгском и Приозерском районах.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил сразу 6 тендеров на нанесение дорожной разметки во всех районах региона. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, суммарно цена всех контрактов составляет 500,3 млн рублей.

Так, самые дорогостоящие работы проведут в Выборгском и Приозерском районах: на нанесение там разметки выделили 111,9 млн рублей. Ещё 109,1 млн рублей пойдут на Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Сланцевский районы, а 103,9 млн рублей – на Гатчинский, Ломоносовский и Тосненский районы. Разметку в ещё чертырёх районах (Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском нанесут за 67,8 млн рублей, во Всеволожском – за 57,2 млн рублей, в  Волховском, Киришском и Кировском – 50,3 млн рублей.

Подрядчикам необходимо будет не только нанести разметку при помощи краски и термопластика, но и демаркировать существующую разметку. Работы завершатся 30 июня 2023 года. 

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 23 января. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург намерен направить почти 21 млрд рублей на первый этап строительства Южной широтной магистрали.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии