На дорожную разметку во всех районах Ленобласти могут выделить полмиллиона рублей

Самые дорогие работы пройдут в Выборгском и Приозерском районах.

Комитет госзаказа Ленобласти объявил сразу 6 тендеров на нанесение дорожной разметки во всех районах региона. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, суммарно цена всех контрактов составляет 500,3 млн рублей.

Так, самые дорогостоящие работы проведут в Выборгском и Приозерском районах: на нанесение там разметки выделили 111,9 млн рублей. Ещё 109,1 млн рублей пойдут на Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Сланцевский районы, а 103,9 млн рублей – на Гатчинский, Ломоносовский и Тосненский районы. Разметку в ещё чертырёх районах (Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском нанесут за 67,8 млн рублей, во Всеволожском – за 57,2 млн рублей, в Волховском, Киришском и Кировском – 50,3 млн рублей.



Подрядчикам необходимо будет не только нанести разметку при помощи краски и термопластика, но и демаркировать существующую разметку. Работы завершатся 30 июня 2023 года.



Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 23 января.

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