Петербург намерен направить почти 21 млрд рублей на первый этап строительства Южной широтной магистрали

Техническое задание в приложенной госзакупке документации отсутствует.

В конце декабря минувшего года комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на первый этап строительства Южной широтной магистрали с разработкой рабочей документации. Как узнал Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составляет 20,892 млрд рублей.

В приложенной к закупке документации не приложены положительное заключение техзадание и ведомость работ. Пока доступны лишь проектно-изыскательские решения. В них указано, что протяжённость первого участка 4-6-типолосной трассы составит около 4 км. В проекте предусмотрены тротуары и велодорожки, допустимая скорость движения составит 80 км/ч.

Завершить первый этап строительства Южной широтной магистрали необходимо до 1 декабря 2027 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 20 января.

Ранее мы сообщили о том, что "Метрострой" готов выделить более 2,3 млрд рублей на оборудование "коричневой" и "фиолетовой" веток.

Фото: Piter.TV