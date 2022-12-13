"Метрострой" готов выделить более 2,3 млрд рублей на оборудование "коричневой" и "фиолетовой" веток

Речь идёт о закупке тоннелепроходческих комплексов и укладчиков тюбингов. Их поставят до конца 2025 года.

"Метрострой Северной столицы" обьявил тендер на поставку оборудования для будущих участков Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта превысила 2,3 млрд рублей.

Речь идёт о закупке тоннелепроходческих комплексов и укладчиков тюбингов. Они будут использованы для продолжения "коричневой" ветки от "Казаковской" до "Обводного канала-2" и до "Сосновой Поляны", а также на "фиолетовой" ветке от станции "Комендантский проспект" до "Шуваловского проспекта". Поставки не должны одержать дефектов, допустимый срок их изготовления начинается с 2022 года.

Поставку "Метрострой" намерен получить до конца 2025 года.

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Фото: Piter.TV