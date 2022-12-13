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Коммунальщики Выборгского района готовы потратить 257,6 млн рублей на ремонт лифтов
Сегодня, 14:37
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Коммунальщики Выборгского района готовы потратить 257,6 млн рублей на ремонт лифтов

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Всего подрядчику необходимо будет обновить 814 лифтовых кабин, а также проводить в них регулярные технические осмотры.

Жилкомсервис №2 Выборгского района объявил тендер на техническое обслуживание и ремонт лифтов в многоквартирных домах. Начальная цена контракта обозначена суммой 257,6 млн рублей. Piter.TV обратил внимание на закупку.

Всего исполнителю предложат провести работы в 814-ти лифтах. Там необходимо будет проводить регулярные профилактические осмотры технических параметров (освещения, тормозов, направляющих, буферов и т.д.). Каждый день необходимо будет проводить  диспетчеризацию. По необходимости подрядчик также будет браться за аварийное обслуживание.

Обслуживание лифтов будущим исполнителем будет осуществляться в течение 36 месяцев с начла действия договора. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 января. 

Ранее мы сообщили о том, что на третий этап ремонта временного здания "Мюзик-Холла" готовы направить 60 млн рублей.

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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