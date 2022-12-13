На третий этап ремонта театра "Мюзик-Холл" готовы направить 60 млн рублей

Учреждение ищет исполнителя работ на цокольном и первом этажах.

СПб ГАУК "Театр "Мюзик-Холл" ищет подрядчика для проведения 3-его этапа ремонтных работ в своём здании на Большой Морской улице. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, в рамках контракта, начальная цена которого равна 60 млн рублей, в порядок приведут первый и цокольный этажи учреждения.

Исполнителю доверят провести облицовочные и штукатурные работы, выполнить демонтаж металлоконструкций, потолков, дверных коробок, покрытий полов. На двух этажах будут полностью обновлена отделка. Также необходимо будет обустроить инженерные коммуникации. На выполнение работ подрядчику дадут 75 календарных дней.

Напомним, что "Мюзик-Холл" расположен в здании-объекте культурного наследия федерального значения "Дом В.Н. Карамзина (Л.Н. Коровиной)". Контракт на реконструкцию основного помещения театра заключили ещё в декабре с компанией ПСБ "Жилстрой". Работы начнутся в конце февраля – начале марта. Планируется, что их закончат до 10 декабря 2025 года. Здание театра приспособят для современного пользования. общей сложности работы оцениваются в 9,5 млрд рублей.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 26 января.

Фото: Piter.TV