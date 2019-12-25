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На проспекте Обуховской Обороны построят мукомольный комбинат
Сегодня, 7:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Обуховской Обороны построят мукомольный комбинат

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Город готов выделить на эти цели 69,4 млн рублей.

Комитет по госзаказу Петербурга совместно с ГКУ "Дирекция по сопровождению промышленных проектов" ищет подрядчика для проектирования мукомольного комбината. Здание с мельницей и производственной лабораторией появится на проспекте Обуховской обороны, пишет Peterburg2.

Город готов выделить на строительство комбината 69,4 млн рублей. Подрядчик должен разработать проектную и сметную документацию для сооружений мукомольного комплекса производительностью 900 тонн в сутки. Планируется, что комбинат будет выпускать кормовые смеси и отруби, а также разные сорта ржаной и пшеничной муки.

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Фото: pixabay.com

Теги: мукомольный комбинат, стройка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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