В деревне Пудомяги появится первый дом культуры

В новом ДК будет зрительный зал на 150 мест, клубная часть, библиотека и спортивный зал.

В понедельник, 23 августа, в пресс-службе администрации Ленобласти рассказали Piter.tv, что для жителей деревни Пудомяги Гатчинского района построят первый дом культуры. Проектирование здания уже начали.

Отмечается, что специалисты заключили контракт разработку проектно-сметной документации стоимостью 6,3 млн рублей. Выход из экспертизы готового проекта ожидается летом 2022 года.

Все культурные мероприятия в деревне проходят в местной библиотеке. Там не хватает места для кружков, спортивных секций, встреч творческих коллективов и проведения массовых мероприятий. В новом ДК будет зрительный зал на 150 мест, помещения клубной части и библиотеки, спортивный зал пропускной способностью 20 человек в смену. Штатная численность персонала составит около 20 человек.

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Фото: pexels