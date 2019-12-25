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В поселке Сиверский появился памятник Ахматовой
Сегодня, 15:02
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В поселке Сиверский появился памятник Ахматовой

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Монумент установили на пожертвования любителей творчества поэтессы.

Сегодня, 22 августа, в Ленобласти произошло торжественное открытие памятника Ахматовой. Монумент установили в поселке Сиверский на перекрестке Малого переулка и Республиканского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре и туризму Гатчинского района. 

Как отметили в Сиверской библиотеке им. А. Н. Майкова, в этом поселке поэтесса провела почти месяц на даче у литератора и филолога Павла Щеголева, который редактировал поэму "Полина Гебль" Алексея Толстого. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге с памятника Николаю I начали снимать леса.

Фото: пресс-служба комитета по культуре и туризму Гатчинского района. 

 

Теги: архитектура, искусство, памятник ахматовой, сиверский
Категории: Новости Ленинградской области, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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