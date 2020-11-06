В Петербурге с памятника Николаю I начали снимать леса

Полностью завершить реставрацию памятника планируется в октябре.

После трёхлетней реставрации с памятника Николаю Первому на Исаакиевской площади начали снимать леса. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты уже начали разбираться верхние ярусы лесов, скоро будет снят и баннер, который закрывал памятник почти три года.

За эти годы были восстановлены конная статуя, орел и четыре аллегорические фигуры, олицетворяющие "Силу", "Мудрость", "Правосудие" и "Веру". Также был восстановлен утраченный декор и отреставрированы барельефы. Полностью завершить реставрацию памятника планируется в октябре.

Ранее стало известно, что в Петербурге на реставрацию 37 объектов выделили 2 млрд рублей.

Фото: gov.spb.ru