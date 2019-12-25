В Петербурге на реставрацию 37 объектов выделили 2 млрд

По словам губернатора Петербурга, сохранение исторического наследия, архитектурных памятников – наша обязанность. Он отметил, что город выделяет на реставрацию значительные суммы. Так, до 2023 года на эти цели выделено более 2 млрд 82 млн рублей.

В субботу, 24 июля, стало известно, что 37 объектов культурного наследия Петербурга и области в этом году планируют продолжить и начать новые реставрационные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Реставрация проходит в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы "Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге". Так, работы по сохранению ведутся на 49 объектах культурного наследия города.

В этом году КГИОП продолжит реставрацию объектов: "Дворец Аничков и Кабинет Его Императорского Величества", "Министерство народного просвещения", "Дом Пашкова И.В." , "Дом Монферрана О." , "Памятник императору Николаю I", "Здание Александринской женской больницы с палисадником и оградой", "Гатчинский дворец" и других.

Помимо этого, не прекращается работа по восстановлению храмов: Казанского собора, собора Воскресения Словущего Смольного монастыря, церкви св. Захарии и Елизаветы и церкви Святого Александра Невского Каре Смольного монастыря, церкви Богоявления, собора Петра и Павла в Петергофе, здания мечети, евангелическо-лютеранского храма Святой Екатерины, римско-католического храма Святого Сердца Господа Иисуса, молитвенного дома омовения на Преображенском еврейском кладбище.

В 2021 году начнутся работы по реставрации так зданий, как Академия легкой промышленности им. С.М. Кирова, Владимирский собор в Кронштадте, колокольни Николо-Богоявленского Морского собора", Подворье Коневецкого монастыря, Готический колодец дачи А.Ф.Орлова в поселке Стрельна.

По словам губернатора Петербурга, сохранение исторического наследия, архитектурных памятников – наша обязанность. Он отметил, что город выделяет на реставрацию значительные суммы. Так, до 2023 года на эти цели выделено более 2 млрд 82 млн рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что с главных усадебных ворот парка Монрепо сняли леса.

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