В Кронштадте начинается реставрация Владимирского собора

В 2021 году на реставрацию храма выделено 35,3 млн рублей.

В Кронштадте начинается реставрация Собора Владимирской иконы Божией Матери. Собор входит в программу реставрации, которую КГИОП проводит за счет средств городского бюджета. Об это сообщила пресс-служба Смольного.

К Кронштадту приковано особое внимание. Сейчас там реализуется масштабный проект "Остров фортов". Александр Беглов, губернатор

В 2021 году на реставрацию храма выделено 35,3 млн рублей. В процессе реставрации будет восстановлена штукатурная отделка фасадов и лепного декора. Также специалисты отреставрируют гранитный цоколь и ступени паперти.

В настоящее время выдано разрешение КГИОП на проведение работ, идет установка лесов.

В Кронштадте 25 июля откроют вторую часть парка "Остров фортов".

Фото: пресс-служба Смольного