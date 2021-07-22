В Кронштадте 25 июля откроют вторую часть парка "Остров фортов"

В День Военно-морского флота пройдет приемка объектов второй очереди парка "Остров фортов". Об этом сообщили представители музейно-исторического парка.
Появится площадка 850 квадратных метров с песочницей, игровыми элементами и сценой для самых маленьких посетителей парка, первый участок набережной, пляж, зоны тихого отдыха с качелями в виде лодок, рампа для скейтбордистов.
представители музейно-исторического парка
Также совместно с Фондом друзей балтийской нерпы будет открыта скульптура серого тюленя.
Общая территория парка составляет более 100 га. "Остров фортов" находится в центре Кронштадта.
Ранее на Piter.TV: В Кронштадте в 32 миллиона обойдется проектирование пешеходной набережной.
Видео: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов
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