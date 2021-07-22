В Кронштадте 25 июля откроют вторую часть парка "Остров фортов"

Первая его часть была открыта в августе 2020 года.

В День Военно-морского флота пройдет приемка объектов второй очереди парка "Остров фортов". Об этом сообщили представители музейно-исторического парка.

Появится площадка 850 квадратных метров с песочницей, игровыми элементами и сценой для самых маленьких посетителей парка, первый участок набережной, пляж, зоны тихого отдыха с качелями в виде лодок, рампа для скейтбордистов. представители музейно-исторического парка

Также совместно с Фондом друзей балтийской нерпы будет открыта скульптура серого тюленя.

Общая территория парка составляет более 100 га. "Остров фортов" находится в центре Кронштадта.

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Видео: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов