В Кронштадте в 32 миллиона обойдется проектирование пешеходной набережной

Конкурс проводит Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Объявлен конкурс на проектирование пешеходной набережной в Кронштадте. Проект оценили в 32 миллиона рублей. Данные появились на сайте государственных закупок.

Конкурс проводит Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Пешеходная набережная будет идти от морского портового комплекса до сквера Инчхон в Кронштадте.

Набережная будет строиться в рамках проекта "Остров фортов". Работы закончатся до 31 августа 2022 года.

В июне стало известно, что около 8 млрд рублей направят на строительство дорог в Кронштадте.

Фото: Piter.tv