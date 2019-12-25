Около 8 млрд рублей направят на строительство дорог в Кронштадте

Часть средств будет выделена из федерального бюджета.

В развитие транспортной инфраструктуры Кронштадта инвестируют 8 миллиардов рублей. Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2021 подписали губернатор Петербурга, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и руководитель проектного офиса по созданию ТРК "Остров фортов" Ксения Шойгу.

Документ закрепляет ранее принятые решения по развитию инфраструктуры Кронштадта. Благодаря развитию на дороги острова снизится нагрузка, новую застройку подключат к улично-дорожной сети. Также дополнительные въезды появятся и в центр города.

Из бюджета Петербурга деньги выделяет на 6 объектов. Федеральные средства пойдут на реконструкцию развязки с КАД на Комплексе защитных сооружений.

В этом году ко Дню Военно-морского флота откроют вторую очередь музейно-исторического парка на "Острове фортов". В ближайшие годы в Кронштадте заработает Центр по добровольной военной подготовке. Идет подготовка к строительству Музея военно-морской славы инженерно-инновационного центра, лицея, отеля. К 2025 году Кронштадт станет туристическим кластером с 32 новыми объектами.

Сейчас из Петербурга до Кронштадта можно добраться на "Метеоре". за 2 тыс. рублей.

Фото: gov.spb.ru