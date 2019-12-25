Эксперты поняли, что мешает организму похудеть во время диет.

Мозг препятствует похудению при диетах на уровне нейронов. Об этом сообщили журналисты из "Популярной механики" со ссылкой на британских ученых из Кембриджского университета. Специалисты отметили, что ограничения в пище не всегда приводят к ожидаемому сбросу лишнего веса, как как мозг начинает вмешиваться в количество сжигаемых калорий.

Если вы едите меньше, то мозг регистрирует этот факт и приказывает телу сжигать меньше калорий. Соответственно, диета никогда не бывает такой эффективной, как она могла бы быть, если бы не было этого биологического механизма Клеменс Блуэ, ведущий автор исследования

Эксперименты на лабораторных мышах показали, что существует нейрофизиологический механизм, который позволяет организму адаптироваться к снижению уровня поступающих калорий. За ним стоят AGRP-нейроны в гипоталамусе. Ранее ученые уже фиксировали их способность к регуляции аппетита человека.

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