Петербургские ученые научились восстанавливать нервные клетки

Сделан шаг к тому, чтобы помогать людям после травм спинного мозга и при нейродегенеративных заболеваниях.

Ученые из СПбГУ совместно с нейробиологами из Каролинского института в Швеции доказали, что фраза "нервные клетки не восстанавливаются", не соответствует действительности. Оказалось, что внутри живого организма млекопитающего можно создать клетки центральной нервной системы (ЦНС). Они будут выполнять свои обычные функции и восстанавливать поврежденный спинной мозг при травмах. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science.

Во время исследования ученые сумели доказать, что в мозге человека происходит образование новых нейронов. Однако этой способности хватает только для того, чтобы поддерживать в порядке когнитивные функции. Поэтому эксперты решили пойти дальше и сделать шаг к тому, чтобы научиться восстанавливать поврежденные ткани ЦНС внутри живого организма.

Эксперименты проводились на мышах. Ученые показали, что при различных травмах спинного мозга у мышей можно запустить процесс образования полноценных клеток. Они будут выполнять функции нервных клеток поврежденной ткани.

В дальнейшем исследователи хотят детально изучить механизмы этого процесса и разработать технологии, которые помогут восстанавливать функции ЦНС после травм и при нейродегенеративных заболеваниях у человека.

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