Петербургские ученые научились восстанавливать нервные клетки

Ученые из СПбГУ совместно с нейробиологами из Каролинского института в Швеции доказали, что фраза "нервные клетки не восстанавливаются", не соответствует действительности. Оказалось, что внутри живого организма млекопитающего можно создать клетки центральной нервной системы (ЦНС). Они будут выполнять свои обычные функции и восстанавливать поврежденный спинной мозг при травмах. Результаты работы опубликованы в научном журнале Science.
Во время исследования ученые сумели доказать, что в мозге человека происходит образование новых нейронов. Однако этой способности хватает только для того, чтобы поддерживать в порядке когнитивные функции. Поэтому эксперты решили пойти дальше и сделать шаг к тому, чтобы научиться восстанавливать поврежденные ткани ЦНС внутри живого организма.
Эксперименты проводились на мышах. Ученые показали, что при различных травмах спинного мозга у мышей можно запустить процесс образования полноценных клеток. Они будут выполнять функции нервных клеток поврежденной ткани.
В дальнейшем исследователи хотят детально изучить механизмы этого процесса и разработать технологии, которые помогут восстанавливать функции ЦНС после травм и при нейродегенеративных заболеваниях у человека.
Ранее врачи назвали способ улучшить кратковременную память.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все