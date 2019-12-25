Врачи назвали способ улучшить кратковременную память

Установлено, что в этом помогает медитация.

Кратковременную память улучшает медитация. Об этом заявили медики в публикации для Psychological Reports. Специалисты напомнили, что кратковременная память помогает удерживать в голове данные, которые еще не стали частью долговременной памяти. Среди такой информации - запоминание номера телефона или имя нового знакомого.

Существует много различных типов медитации. Будущие исследования могут дополнительно изучить эти значительные пробелы в нашем понимании того, как и почему осознанность влияет на память Роберт Крамер, автор исследования

В рамках эксперимента ученых первая группа волонтеров восемь минут слушала отрывок из произведения Джона Толкина "Хоббит", вторая медитировала, а третья - занималась своими делами. Затем людям предложили тест по распознаванию лиц. Лучшие результаты показали те, кто до этого медитировал.

Ученые США создают роботизированную ткань.

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