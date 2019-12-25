Где в Петербурге найти тишину осенью: пять мест для медитации и спокойных прогулок

Осенью петербуржцам бывает непросто найти время для отдыха среди рабочих задач и городского шума. Однако для короткой медитации необязательно записываться на специальные занятия: иногда достаточно прогуляться по парку, посидеть у воды или ненадолго отвлечься от повседневных забот в необычной обстановке. Портал "Петербург2" собрал пять мест в Северной столице, которые подходят для таких передышек.

Елагин остров — один из вариантов для тех, кто предпочитает тишину и прогулки среди природы. Вдали от популярных маршрутов можно найти уединённые дорожки возле прудов и старых деревьев. Здесь удобно практиковать осознанную ходьбу: сосредоточиться на дыхании, звуках шагов и шорохе опавших листьев.

Тем, кому не хватает тепла и зелени в пасмурные дни, подойдут оранжереи Ботанического сада. Тропические растения и влажный воздух создают атмосферу, заметно отличающуюся от осеннего Петербурга. Вместо медитации с закрытыми глазами можно просто наблюдать за формой листьев, рассматривать растения и двигаться в комфортном темпе. Перед посещением стоит проверить расписание и условия входа.

Другой вариант — буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй. Он может заинтересовать тех, кто хочет познакомиться с буддийской культурой и духовными практиками. При этом важно учитывать, что дацан остаётся действующим религиозным центром: посетителям следует соблюдать тишину и уважать тех, кто пришёл на молитву. Возможность присутствовать на мероприятиях и их расписание лучше уточнить заранее.

Для короткой паузы в центре города подойдёт Таврический сад. Аллеи и пруд позволяют ненадолго отдалиться от оживлённых улиц. В будние дни утром здесь обычно проще найти спокойное место. Можно устроиться на скамейке, расслабить плечи и несколько минут следить за дыханием, не пытаясь специально остановить поток мыслей.

Тем, кому помогает шум воды, стоит отправиться в парк 300-летия Петербурга на берегу Финского залива. Открытый горизонт и звук волн могут стать хорошим фоном для спокойной прогулки после рабочего дня. Однако осенью у залива бывает ветрено, поэтому необходимо одеваться по погоде и держаться на безопасном расстоянии от воды.

Фото: Piter.tv (архив)