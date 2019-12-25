Специалисты Йельского университета создали ткань, которая реагирует на внешние изменения.

Ученые США создают роботизированную ткань. Об этом рассказала представитель Йельского университета Ребекка Крамер-Боттиглио. Профессор уточнила, что специалисты придумали материал, который обладает воздухопроницаемостью и может менять свою гибкость и жесткость. Сейчас разработчики пытаются переработать изобретение в волокнистую форму для вживления в ткань. Это позволит обычной ткани реагировать на перемены внешней среды.

Для этого в ткани устанавливаются специальные датчики, выявляющие изменения в окружающей среде. Для их создания эксперты использовали проводящие чернила, нанесенные на поверхность волокон. Специалистам также удалось вернуть ткань в изначальную форму после ее смены гибкости и жесткости. Технология создана из сплавов материалов, имеющих память формы.

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