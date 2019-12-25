Расовые и гендерные предрассудки влияют на восприятие антропоморфных роботов человеком.

Ученые выяснили, почему люди по-разному относятся к роботам. Специалист по взаимодействиям человека с роботами Агнешка Выковская в рамках исследования узнала, что особенности трактовки восприятия можно объяснить индивидуальными установками каждого конкретного испытуемого. Под руководством ученого был проведен эксперимент, в котором анализировалась мозговая деятельность волонтеров. Результаты работы опубликованы в издании Science Robotics.

Когда мозг находится в состоянии покоя, в нем есть специфический паттерн нейронной активности в диапазоне бета. По этому паттерну можно предсказать, как человек относится к роботам — в частности, считает ли он их действия преднамеренными Агнешка Выковская, автор исследования

Ранее ученые установили, что часть людей считает действия антропоморфных роботов преднамеренными, другая часть автоматизированными.Одни относятся к ним как к существам, способным выражать намерения, другие - нет. В рамках эксперимента группа из 52 человек находилась в расслабленном состоянии и старалась не думать ни о чем конкретном. Затем им показывали робота iCub, напоминающего человека, и попросили описать действия, которые он совершает. Установлено, что предвзятое отношение к роботам могут испытывать люди, имеющие гендерные и расовые предрассудки.

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